Espanyol avgjorde mot Sevilla efter paus

Espanyol vann med 2–1 mot Sevilla

Roberto Fernandez matchvinnare för Espanyol

Espanyols sjätte seger

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Espanyol som avgjorde matchen mot Sevilla. Måndagens match i La Liga slutade 2–1.

Celta Vigo nästa för Espanyol

Efter pausen slog Pere Milla till och gav Espanyol ledningen.

Först med sex minuter kvar att spela ökade Espanyol ledningen genom Roberto Fernandez.

Sevilla reducerade till 2–1 i 86:e minuten.

Espanyol har tre segrar och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sevilla har en vinst och fyra förluster och 4–10 i målskillnad. Det här var Espanyols femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sevillas femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Espanyol ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Sevilla på elfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 maj.

Söndag 30 november möter Espanyol Celta Vigo borta 18.30 och Sevilla möter Real Betis hemma 16.15.

Espanyol–Sevilla 2–1 (0–0)

La Liga

Mål: 1–0 (48) Pere Milla, 2–0 (84) Roberto Fernandez, 2–1 (86) Självmål.

Varningar, Espanyol: Edu Exposito, Pol Lozano, Pere Milla, Roberto Fernandez. Sevilla: Andres Castrin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 3-0-2

Sevilla: 1-0-4

Nästa match:

Espanyol: Celta Vigo, borta, 30 november

Sevilla: Real Betis, hemma, 30 november