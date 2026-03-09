Espanyol kryssade hemma mot Real Oviedo

Kryss mellan Espanyol och Real Oviedo

Kike Garcia kvitterade i 36:e minuten

Espanyol nu sjunde, Real Oviedo på 20:e plats

Espanyol och Real Oviedo spelade oavgjort i mötet i La Liga på RCDE Stadium på måndagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Det var tionde matchen i rad utan seger för Espanyol.

Espanyol–Real Oviedo – mål för mål

Alberto Reina slog till redan i åttonde minuten och gav Real Oviedo ledningen. 1–1 kom i 36:e minuten när Kike Garcia slog till med assist av Cyril Ngonge. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Resultatet innebär att Espanyol ligger kvar på sjunde plats och Real Oviedo sist, på 20:e plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Espanyol med 2–0.

Nästa motstånd för Espanyol är Mallorca. Lagen möts söndag 15 mars 14.00 på Estadi Mallorca Son Moix.

Espanyol–Real Oviedo 1–1 (1–1)

La Liga, RCDE Stadium

Mål: 0–1 (8) Alberto Reina, 1–1 (36) Kike Garcia (Cyril Ngonge).

Varningar, Espanyol: Pol Lozano, Roberto Fernandez, Cyril Ngonge. Real Oviedo: Santiago Colombatto, Javi Lopez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 0-3-2

Real Oviedo: 0-2-3

Nästa match:

Espanyol: Mallorca, borta, 15 mars 14.00