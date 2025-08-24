Espanyol ledde i halvtid – men tappade i andra mot Real Sociedad

2–2 mellan Real Sociedad och Espanyol

Orri Oskarsson kvitterade i 69:e minuten

Real Sociedad nu elfte, Espanyol på femte plats

I halvtid ledde Espanyol matchen på bortaplan i La Liga mot Real Sociedad med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Real Sociedad in i matchen, och kvitterade. Matchens slutresultat blev 2–2.

Real Sociedad–Espanyol – mål för mål

Gästande Espanyol gjorde första målet. Pere Milla slog till, redan i tionde minuten.

Espanyol ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken, genom Javi Puado på straff. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Ander Barrenetxea och reducerade åt Real Sociedad.

I 69:e minuten slog Orri Oskarsson till, och kvitterade för Real Sociedad. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Real Sociedad har två poäng och Espanyol har fyra poäng efter två omgångar.

Den 24 maj möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Espanyol är Osasuna. Lagen möts söndag 31 augusti 19.30.

Real Sociedad–Espanyol 2–2 (0–2)

La Liga, Reale Arena

Mål: 0–1 (10) Pere Milla, 0–2 (45) Javi Puado, 1–2 (61) Ander Barrenetxea, 2–2 (69) Orri Oskarsson.

Varningar, Real Sociedad: Jon Martin, Jon Gorrotxategi. Espanyol: Edu Exposito.

Nästa match:

Espanyol: Osasuna, hemma, 31 augusti