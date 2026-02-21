Espanyols tunga svit fortsätter efter 2–4 mot Atletico Madrid

Seger för Atletico Madrid med 4–2 mot Espanyol

Alexander Sörloth tvåmålsskytt för Atletico Madrid

Matchen på lördagen på Riyadh Air Metropolitano blev den åttonde raka utan seger för Espanyol när laget mötte Atletico Madrid på bortaplan i La Liga. Slutresultatet blev 4–2 (1–1).

Espanyol startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Jofre Carreras nätade redan i sjätte minuten. Atletico Madrid kvitterade till 1–1 i 21:a minuten när Alexander Sörloth fick träff.

Direkt efter pausen ökade Giuliano Simeone Atletico Madrids ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ademola Lookman träff på pass av Matteo Ruggeri och ökade ledningen för Atletico Madrid. I den 72:a minuten ökade Alexander Sörloth ledningen ytterligare. Edu Exposito reducerade för Espanyol med knappa kvarten kvar. Fler mål än så blev det inte för Espanyol.

Atletico Madrid har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Espanyol har en oavgjord och fyra förluster och 8–15 i målskillnad.

För Atletico Madrid gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Espanyol är på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Espanyol med 2–1.

Atletico Madrid tar sig an Real Oviedo i nästa match borta lördag 28 februari 21.00. Espanyol möter Elche borta söndag 1 mars 14.00.

Atletico Madrid–Espanyol 4–2 (1–1)

La Liga, Riyadh Air Metropolitano

Mål: 0–1 (6) Jofre Carreras, 1–1 (21) Alexander Sörloth, 2–1 (49) Giuliano Simeone, 3–1 (58) Ademola Lookman (Matteo Ruggeri), 4–1 (72) Alexander Sörloth, 4–2 (80) Edu Exposito.

Varningar, Espanyol: Cyril Ngonge.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 2-1-2

Espanyol: 0-1-4

Nästa match:

Atletico Madrid: Real Oviedo, borta, 28 februari 21.00

Espanyol: Elche, borta, 1 mars 14.00