Esteban Lepaul matchhjälte för Angers hemma mot Paris FC

Angers segrade – 1–0 mot Paris FC

Esteban Lepaul avgjorde för Angers

Angers nu andra, Paris FC på 17:e plats

Matchens enda mål kom i första halvleken genom Esteban Lepaul när Angers vann i Ligue 1 herr med 1–0 (1–0) mot Paris FC på hemmaplan.

PSG nästa för Angers

Det här betyder att Angers nu ligger på andra plats i tabellen, och Paris FC är på 17:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 januari på Stade Sebastien Charlety.

Nästa motstånd för Angers är PSG. Lagen möts fredag 22 augusti 20.45 på Parc des Princes.

Angers–Paris FC 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 1–0 (9) Esteban Lepaul.

Varningar, Angers: Yassin Belkhdim, Carlens Arcus. Paris FC: Lohann Doucet.

Utvisningar, Angers: Louis Mouton.

Nästa match:

Angers: Paris Saint-Germain, borta, 22 augusti