Estoril sänkte Nacional – Bacher matchhjälte
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Estoril vann med 1–0 (1–0) borta mot Nacional i Primeira Liga herr.
Det här var Estorils femte nolla den här säsongen.
Nacional–Estoril – mål för mål
Nacional har en oavgjord och fyra förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Estoril har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–7 i målskillnad.
Lördag 21 mars 16.30 spelar Nacional borta mot Famalicao. Estoril möter Rio Ave hemma på Antonio Coimbra da Mota söndag 22 mars 16.30.
Nacional–Estoril 0–1 (0–1)
Primeira Liga herr, Estadio da Madeira
Mål: 0–1 (9) Felix Bacher.
Varningar, Nacional: Ze Vitor, Chiheb Labidi, Jesus Ramirez, Lucas Joao, Pablo Ruan. Estoril: Joao Carvalho, Joel Robles, Ricard Sanchez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nacional: 0-1-4
Estoril: 2-1-2
