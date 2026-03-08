Estrela fixade en poäng hemma mot Gil Vicente

Estrela och Gil Vicente kryssade

Gil Vicente ledde med 1–0 efter första halvlek borta mot Estrela i Primeira Liga herr. I andra halvlek jobbade sig Estrela in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Det var Estrelas fjärde match i rad utan seger.

Estrela–Gil Vicente – mål för mål

Murilo öppnade målskyttet på straff redan i 14:e minuten och gav Gil Vicente en tidig ledning.

I 54:e minuten nätade Jovane Cabral på pass av Paulo Moreira och kvitterade för Estrela. Abraham Marcus gjorde dessutom 2–1 i 67:e minuten. Gil Vicentes Santi Garcia gjorde 2–2 i 69:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Estrela har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gil Vicente har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–9 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Gil Vicente med 2–0.

I nästa match möter Estrela Rio Ave borta på söndag 15 mars 19.00. Gil Vicente möter Alverca lördag 14 mars 19.00 hemma.

Estrela–Gil Vicente 2–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Gomes

Mål: 0–1 (14) Murilo, 1–1 (54) Jovane Cabral (Paulo Moreira), 2–1 (67) Abraham Marcus, 2–2 (69) Santi Garcia.

Varningar, Estrela: Paulo Moreira. Gil Vicente: Murilo, Facundo Caseres.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 1-2-2

Gil Vicente: 2-1-2

Nästa match:

Estrela: Rio Ave, borta, 15 mars 19.00

Gil Vicente: Alverca, hemma, 14 mars 19.00