Everton tog hem segern mot Chelsea – Beto matchvinnare

Everton vann med 3–0 mot Chelsea

Beto gjorde två mål för Everton

Andra förlusten i följd för Chelsea

Hemmalaget Everton vann mot Chelsea i Premier League. 3–0 (1–0) slutade lördagens match.

Det här var elfte gången den här säsongen som Everton höll nollan.

Everton tog ledningen i 33:e minuten genom Beto.

Beto fick utdelning på nytt med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Idrissa Gana Gueye och ökade ledningen för Everton. Till slut kom också 3–0-målet genom Iliman Ndiaye i 76:e minuten.

I nästa match möter Everton Brentford borta på lördag 11 april 16.00. Chelsea möter Manchester City söndag 12 april 17.30 hemma.

Everton–Chelsea 3–0 (1–0)

Premier League

Mål: 1–0 (33) Beto, 2–0 (62) Beto (Idrissa Gana Gueye), 3–0 (76) Iliman Ndiaye.

Varningar, Chelsea: Wesley Fofana, Alejandro Garnacho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 3-0-2

Chelsea: 1-1-3

