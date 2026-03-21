Everton tog hem segern mot Chelsea – Beto matchvinnare
Hemmalaget Everton vann mot Chelsea i Premier League. 3–0 (1–0) slutade lördagens match.
Det här var elfte gången den här säsongen som Everton höll nollan.
Everton tog ledningen i 33:e minuten genom Beto.
Beto fick utdelning på nytt med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Idrissa Gana Gueye och ökade ledningen för Everton. Till slut kom också 3–0-målet genom Iliman Ndiaye i 76:e minuten.
I nästa match möter Everton Brentford borta på lördag 11 april 16.00. Chelsea möter Manchester City söndag 12 april 17.30 hemma.
Everton–Chelsea 3–0 (1–0)
Premier League
Mål: 1–0 (33) Beto, 2–0 (62) Beto (Idrissa Gana Gueye), 3–0 (76) Iliman Ndiaye.
Varningar, Chelsea: Wesley Fofana, Alejandro Garnacho.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Everton: 3-0-2
Chelsea: 1-1-3
Nästa match:
Everton: Brentford, borta, 11 april 16.00
Chelsea: Manchester City, hemma, 12 april 17.30
