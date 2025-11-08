Eythor Martin Björgolfsson tremålskytt i Umeå FC:s seger mot Utsikten

Umeå FC-seger med 4–1 mot Utsikten

Umeå FC:s Eythor Martin Björgolfsson tremålsskytt

Utsiktens tredje raka förlust

Eythor Martin Björgolfsson stod för ett hattrick när Umeå FC besegrade Utsikten på bortaplan med 4–1 (2–1) i Superettan.

Eythor Martin Björgolfsson gjorde tre mål för Umeå FC

Utsikten gjorde första målet när Amadou-David Sanyang slog till redan i 16:e minuten.

I 37:e minuten kvitterade Umeå FC när Eythor Martin Björgolfsson hittade rätt.

Eythor Martin Björgolfsson stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken framspelad av Daniel Persson. Eythor Martin Björgolfsson slog till med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Sam Forsman och ökade ledningen för Umeå FC och fullbordade därmed sitt hattrick.

1–4-målet kom på övertid när Jörgen Voilås slog till och gjorde mål på pass av Theo Grönborg.

Eythor Martin Björgolfsson gjorde tre mål för Umeå FC.

Utsikten har en vinst och fyra förluster och 6–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Umeå FC har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–6 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Utsikten slutar på 13:e plats och Umeå FC på 16:e plats. Utsikten tvingas därmed kvala för att hålla sig kvar i Superettan. Och Umeå FC åker ur serien.

Lagens första möte för säsongen vann Utsikten med 3–1.

Utsikten–Umeå FC 1–4 (1–2)

Superettan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (16) Amadou-David Sanyang, 1–1 (37) Eythor Martin Björgolfsson, 1–2 (45) Eythor Martin Björgolfsson (Daniel Persson), 1–3 (58) Eythor Martin Björgolfsson (Sam Forsman), 1–4 (90) Jörgen Voilås (Theo Grönborg).

Varningar, Utsikten: Alexander Faltsetas, Wiggo Hjort, Liiban Abdirahman Abadid, Adil Titi. Umeå FC: Theo Grönborg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Utsikten: 1-0-4

Umeå FC: 3-1-1