Ezekiel Alladoh målskytt när Brommapojkarna sänkte IFK Göteborg

Seger för Brommapojkarna med 1–0 mot IFK Göteborg

Ezekiel Alladoh avgjorde för Brommapojkarna

Nionde segern för Brommapojkarna

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Brommapojkarna vann med 1–0 (0–0) borta mot IFK Göteborg i Allsvenskan.

Mjällby nästa för Brommapojkarna

IFK Göteborg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brommapojkarna har två vinster och tre förluster och 7–7 i målskillnad. Det här var IFK Göteborgs sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brommapojkarnas fjärde uddamålsseger.

Resultatet innebär att IFK Göteborg ligger kvar på femte plats och Brommapojkarna på nionde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann IFK Göteborg med 3–1.

I nästa match möter IFK Göteborg Öster borta på måndag 29 september 19.10. Brommapojkarna möter Mjällby söndag 28 september 14.00 hemma.

IFK Göteborg–Brommapojkarna 0–1 (0–0)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (56) Ezekiel Alladoh (Rasmus Örqvist).

Varningar, IFK Göteborg: Kolbeinn Thordarson. Brommapojkarna: Serge-Junior Martinsson Ngouali, Rasmus Örqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Göteborg: 3-1-1

Brommapojkarna: 2-0-3

Nästa match:

IFK Göteborg: Östers IF, borta, 29 september

Brommapojkarna: Mjällby AIF, hemma, 28 september