Ezzalzouli och Hernandez avgjorde hemma mot Utrecht

Real Betis segrade – 2–1 mot Utrecht

Abde Ezzalzouli matchvinnare för Real Betis

Andra raka segern för Real Betis

Det blev en uddamålsseger för Real Betis i matchen mot Utrecht i Europa League på torsdagen. Laget vann med 2–1 (1–0) hemma på Estadio de la Cartuja.

Real Betis–Utrecht – mål för mål

Cucho Hernandez gjorde 1–0 till Real Betis efter 42 minuter.

Direkt efter pausen ökade Abde Ezzalzouli Real Betis ledning.

I 55:e minuten slog Miguel Rodriguez till och reducerade åt Utrecht. Mer än så blev det dock inte för Utrecht.

Utrecht har haft en tuff start på serien och har bara en poäng efter fem spelade matcher. Real Betis har elva poäng.

Nästa motstånd för Real Betis är Dinamo Zagreb. Lagen möts torsdag 11 december 18.45 på Maksimir.

Real Betis–Utrecht 2–1 (1–0)

Europa League, Estadio de la Cartuja

Mål: 1–0 (42) Cucho Hernandez, 2–0 (50) Abde Ezzalzouli, 2–1 (55) Miguel Rodriguez.

Varningar, Real Betis: Ricardo Rodriguez. Utrecht: Alonzo Engwanda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 3-2-0

Utrecht: 0-1-4

Nästa match:

Real Betis: NK Dinamo Zagreb, borta, 11 december