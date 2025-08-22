Fabian Ruiz blev matchhjälte för PSG hemma mot Angers
- PSG segrade – 1–0 mot Angers
- Fabian Ruiz avgjorde för PSG
- Andra raka segern för PSG
Fabian Ruiz gjorde matchens enda mål i andra halvleken när PSG vann i Ligue 1 herr med 1–0 (0–0) mot Angers på hemmaplan.
PSG har startat med två raka segrar, efter 1–0 mot Nantes i premiären.
PSG–Angers – mål för mål
Det här var PSG:s andra uddamålsseger den här säsongen.
Den 26 april tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Raymond Kopa.
I nästa match möter PSG Toulouse borta på lördag 30 augusti 21.05. Angers möter Rennes söndag 31 augusti 15.00 hemma.
PSG–Angers 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Parc des Princes
Mål: 1–0 (50) Fabian Ruiz.
Nästa match:
PSG: Toulouse FC, borta, 30 augusti
Angers: Stade Rennais FC, hemma, 31 augusti
