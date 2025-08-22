PSG segrade – 1–0 mot Angers

Fabian Ruiz avgjorde för PSG

Andra raka segern för PSG

Fabian Ruiz gjorde matchens enda mål i andra halvleken när PSG vann i Ligue 1 herr med 1–0 (0–0) mot Angers på hemmaplan.

PSG har startat med två raka segrar, efter 1–0 mot Nantes i premiären.

PSG–Angers – mål för mål

Det här var PSG:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 26 april tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Raymond Kopa.

I nästa match möter PSG Toulouse borta på lördag 30 augusti 21.05. Angers möter Rennes söndag 31 augusti 15.00 hemma.

PSG–Angers 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 1–0 (50) Fabian Ruiz.

Nästa match:

PSG: Toulouse FC, borta, 30 augusti

Angers: Stade Rennais FC, hemma, 31 augusti