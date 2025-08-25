Falkenberg vann med 4–0 mot Sandvikens IF

Albin Andersson avgjorde för Falkenberg

Fjärde raka nederlaget för Sandvikens IF

Falkenberg tog ledningen mot Sandvikens IF på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Superettan på måndagen slutade 4–0.

I och med detta har Sandvikens IF fyra förluster i rad.

Falkenberg–Sandvikens IF – mål för mål

Falkenberg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Albin Andersson till.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Godwin Aguda, i elfte minuten. Falkenberg ökade ledningen till 3–0 i 80:e minuten.

Till slut kom också 4–0 genom Isaac Shears i 90:e minuten.

För Falkenberg gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Sandvikens IF är på elfte plats. Noteras kan att Sandvikens IF sedan den 3 augusti har tappat -4 placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sandvikens IF med 4–1.

Lördag 30 augusti möter Falkenberg Varberg borta 13.00 och Sandvikens IF möter Örebro hemma 15.00.

Falkenberg–Sandvikens IF 4–0 (2–0)

Superettan, Falcon Alkoholfri Arena

Mål: 1–0 (4) Albin Andersson, 2–0 (11) Godwin Aguda, 3–0 (80) Självmål, 4–0 (90) Isaac Shears.

Varningar, Falkenberg: Viktor Ekblom.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Falkenberg: 2-2-1

Sandvikens IF: 0-1-4

Nästa match:

Falkenberg: Varbergs BoIS, borta, 30 augusti

Sandvikens IF: Örebro SK, hemma, 30 augusti