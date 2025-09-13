Falkenberg vann på hemmaplan mot Utsikten

Falkenberg vann med 3–1 mot Utsikten

Självmål avgjorde för Falkenberg

Tredje raka nederlaget för Utsikten

Falkenberg ledde med 3–0 i paus mot Utsikten i lördagens match på hemmaplan i Superettan. I andra halvlek kom Utsikten närmare, men Falkenberg kunde hålla undan till seger 3–1.

Falkenberg–Utsikten – mål för mål

Falkenberg började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Lucas Sibelius till på pass av Godwin Aguda.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 20:e minuten.

Falkenberg ökade också ledningen till 3–0 i 32:a minuten, när Nils Bertilsson fick träff framspelad av Lucas Sibelius. Reduceringen till 3–1 kom på övertid, när Alvin Karlsson slog till och gjorde mål för Utsikten på pass av Kalipha Jawla. Men mer än så orkade Utsikten inte med.

Fredag 19 september 19.00 spelar Falkenberg hemma mot GIF Sundsvall. Utsikten möter Landskrona hemma på Bravida Arena lördag 20 september 15.00.

Falkenberg–Utsikten 3–1 (3–0)

Superettan, Falcon Alkoholfri Arena

Mål: 1–0 (5) Lucas Sibelius (Godwin Aguda), 2–0 (20) Självmål, 3–0 (32) Nils Bertilsson (Lucas Sibelius), 3–1 (90) Alvin Karlsson (Kalipha Jawla).

Varningar, Falkenberg: Albin Andersson. Utsikten: Arian Kabashi, David Tokpah, Alvin Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Falkenberg: 2-1-2

Utsikten: 0-1-4

Nästa match:

Falkenberg: GIF Sundsvall, hemma, 19 september

Utsikten: Landskrona BoIS, hemma, 20 september