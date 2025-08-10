Famalicao segrade – 3–0 mot Santa Clara

Rodrigo Pinheiro matchvinnare för Famalicao

Famalicaos starka defensiv briljerade

Famalicao hade greppet från start i matchen i Primeira Liga herr mot Santa Clara på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–0 (2–0) hemma på Estádio Municipal 22 de Junho.

Tondela nästa för Famalicao

Famalicao började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Rodrigo Pinheiro till.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 19:e minuten, när Gustavo Sa hittade rätt. Famalicao gjorde också 3–0 genom Gil Dias framspelad av Rafa Soares i 54:e minuten.

När lagen senast möttes blev det seger för Santa Clara med 2–1.

Den 18 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Famalicao Tondela borta på Estádio João Cardoso, lördag 16 augusti 16.30. Santa Clara spelar hemma mot Moreirense söndag 17 augusti 19.00.

Famalicao–Santa Clara 3–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal 22 de Junho

Mål: 1–0 (5) Rodrigo Pinheiro, 2–0 (19) Gustavo Sa, 3–0 (54) Gil Dias (Rafa Soares).

Varningar, Famalicao: Lazar Carevic, Mathias De Amorim, Yassir Zabiri, Pedro Santos. Santa Clara: Pedro Ferreira, Mateus Araujo.

Nästa match:

Famalicao: Tondela, borta, 16 augusti

Santa Clara: Moreirense, hemma, 17 augusti