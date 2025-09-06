Fanny Sterner matchvinnare när IFK Östersund besegrade Bergnäset

IFK Östersund-seger med 4–0 mot Bergnäset

Fanny Sterner med två mål för IFK Östersund

Tredje förlusten i följd för Bergnäset

IFK Östersund besegrade Bergnäset på hemmaplan i lördagens match i division 1 norra dam. 4–0 (1–0) slutade matchen.

– Det var väldigt skönt att vi gjorde en bra prestation tillsammans! Vi hade kontroll över matchen i stort sett hela matchen. Extra kul också att vi gjorde fyra fina mål i matchen. Nu ska vi ha en trevlig helg, ladda om batterierna och göra en bra träningsvecka inför nästa helg då vi möter serieledarna Sandviken. Kom och stötta oss på Jämtkraft Arena, tyckte IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis, efter matchen.

Bergnäsets tränare Per-Anders Blind kommenterade matchen:

– Med en fotbollselva med flera skador och sjukdomar bland spelarna är det tufft att möta ett duktigt och tight IFK Östersund. Trots detta spelade vi bra första halvlek och skapade flera chanser. Vi höll ihop cirka 55 minuter, men sen orkade vi inte hålla ihop som lag och siffrorna rann iväg. Tråkigt för tjejerna att de inte bereds möjlighet att lyckats trots att de kämpar och sliter, men vi kan bara jobba utifrån de förutsättningar som ges.

Målgörare för IFK Östersund var Fanny Sterner 2 och Vendela Wiklander. Ett av IFK Östersunds mål var ett självmål.

I nästa omgång har IFK Östersund Sandvikens IF hemma på Jämtkraft Arena, lördag 13 september 16.00. Bergnäset spelar borta mot Brage söndag 14 september 14.30.