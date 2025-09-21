Fanny Wahlin het när Älvsjö AIK besegrade Boo

Älvsjö AIK vann med 5–1 mot Boo

Älvsjö AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Fanny Wahlin gjorde två mål för Älvsjö AIK

Bortalaget Älvsjö AIK vann mot Boo i division 1 mellersta dam. 1–5 (0–3) slutade söndagens match.

– Älvsjö var bättre än oss i 85 av 90 min och då går det så här. I första var de teknisk bättre och hetare i det fysiska spelet. I andra hade vi stundtals ett bättre spel men sett över hela andra halvleken så var Älvsjö det bättre laget, såväl spelmässigt som attityd, kommenterade Boos lagledare Mikael Dahlin.

Älvsjö AIK:s tränare Didrik Sollenius:

– Vi gör en väldigt bra första halvlek som ger oss marginal. Andra halvlek går vi ner oss men lyckas ändå behålla avståndet.

Det betyder att Älvsjö AIK gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Fanny Wahlin gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Naomi Schultze, Jennifer Sjösten och Yaren Özpolat, målet för Boo gjordes av Nicole Ruiz Granados.

Med fyra omgångar kvar är Boo på sjätte plats i tabellen medan Älvsjö AIK är på fjärde plats.

I nästa match möter Boo Tyresö FF borta på söndag 28 september 14.00. Älvsjö AIK möter Degerfors lördag 27 september 13.00 borta.