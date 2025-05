FC Djursholm avgjorde i första halvlek mot IFK Östersund

FC Djursholm segrade – 2–1 mot IFK Östersund

Andra raka förlusten för IFK Östersund

FC Djursholm nu femte, IFK Östersund på sjunde plats

Lördagens matchen mellan FC Djursholm och IFK Östersund i division 1 norra dam avgjordes redan i första halvleken. Hemmalaget FC Djursholm ledde med 2–1 i paus, och resultatet stod sig matchen ut.

– Vi gör en riktigt bra första halvlek som vi bör leda med 2–3 bollar. Sedan blir andra halvlek mestadels kamp och ingen större fotboll från något av lagen. Sett till första halvlek vinner vi helt rättvist, kommenterade FC Djursholms huvudtränare Kristoffer Junegard.

IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis tyckte till om matchen:

– Vi starar matchen med att tidligt hamna i 0–1-underläge plus att vi har det jobbigt med naturgräset. Det tog lite för lång tid innan vi kom in i det, tyvärr hann Djursholm även göra 0–2 plus att de hade fler farliga chanser. Men vi växer in i matchen mer och mer och gör 1–2 innan paus. Vi känner i halvtid att det kan och ska vändas på samt att vi skruvar på lite saker. I andra kommer vi ut riktigt starkt, skapar många fina lägen och har ett skott i stolpen. Tyvärr blev det stolpe ut och det blev lite så i hela andra, vi skapar och skapar men bollen vill inte in idag. Vi jobbar vidare och förbereder oss för nästa match hemma mot Gefle.

FC Djursholm–IFK Östersund – mål för mål

Målgörare för FC Djursholm var Isabel Elmqvist och Line Wessman. IFK Östersunds enda mål var ett självmål.

Förlusten var IFK Östersunds andra uddamålsförlust.

FC Djursholm ligger på femte plats i tabellen efter matchen, medan IFK Östersund ligger på sjunde plats.

I nästa match möter FC Djursholm Huge borta på lördag 24 maj 13.00. IFK Östersund möter Gefle söndag 25 maj 13.00 hemma.