Allsvensk duo utanför VM-trupp

Nya Zealand har presenterats sin trupp till sommarens VM i Nordamerika.

Då saknas två allsvenska spelare bland de 26 namnen.

Fler och fler länder har börjat annonsera sina trupper inför VM. Nu har även Nya Zealand presenterat sitt manskap till turneringen i USA, Kanada och Mexiko.

För allsvensk del är det ingen rolig syn. Varken Owen Parker-Price från Örgryte eller Kees Sims från Gais finns med i Darren Bazeleys trupp till VM.

Båda spelarna fanns senast med i landslaget samband med träningsmatcherna mot Colombia och Ecuador i höstas. Parker-Price är noterad för tre landskamper. Sims väntar allt jämnt på sin debut.

Nya Zealand kommer spela sitt första VM sedan Sydafrika 2010, då man efter tre raka kryss i gruppspelet förblev turneringens enda obesegrade lag.

I sommarens VM ställs laget mot Iran, Egypten och Belgien.