FC Djursholm utklassade Bergnäset på hemmaplan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- FC Djursholm vann med 9–1 mot Bergnäset
- Sjätte raka förlusten för Bergnäset
- IFK Lidingö nästa motstånd för FC Djursholm
FC Djursholm dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Bergnäset i division 1 norra dam med hela 9–1.
Resultatet innebär att Bergnäset nu har sex förluster i rad.
FC Djursholm–Bergnäset – mål för mål
FC Djursholm har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 16–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Bergnäset har fem förluster och 1–23 i målskillnad.
FC Djursholm tar sig an IFK Lidingö i nästa match borta söndag 5 oktober 18.00. Bergnäset möter Skellefteå hemma fredag 3 oktober 19.30.
Den här artikeln handlar om: