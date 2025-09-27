FC Djursholm utklassade Bergnäset på hemmaplan

FC Djursholm vann med 9–1 mot Bergnäset

Sjätte raka förlusten för Bergnäset

IFK Lidingö nästa motstånd för FC Djursholm

FC Djursholm dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Bergnäset i division 1 norra dam med hela 9–1.

Resultatet innebär att Bergnäset nu har sex förluster i rad.

FC Djursholm–Bergnäset – mål för mål

FC Djursholm har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 16–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Bergnäset har fem förluster och 1–23 i målskillnad.

FC Djursholm tar sig an IFK Lidingö i nästa match borta söndag 5 oktober 18.00. Bergnäset möter Skellefteå hemma fredag 3 oktober 19.30.