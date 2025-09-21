FC Trollhättan har sju raka segrar – vann mot Hertzöga med 4–0

FC Trollhättan vann med 4–0 mot Hertzöga

FC Trollhättans nionde seger på de senaste tio matcherna

Sjunde raka segern för FC Trollhättan

FC Trollhättan är i riktigt bra form just nu. På söndagen kom seger nummer sju i rad, efter 4–0 (1–0) borta mot Hertzöga. Det innebär också att Hertzöga har fyra raka förluster i division 1 mellersta dam.

FC Trollhättan har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Smedby nästa för FC Trollhättan

Målgörare för FC Trollhättan var Ella Andersson Källqvist, Sofia Olsson och Ida Pettersson. Ett av FC Trollhättans mål var ett självmål.

Med fyra omgångar kvar är Hertzöga på nionde plats i tabellen medan FC Trollhättan är på tredje plats.

I nästa omgång har Hertzöga Husqvarna borta på Vapenvallen, lördag 27 september 13.00. FC Trollhättan spelar borta mot Smedby söndag 28 september 15.00.