FCSB vann med 3–2 mot Drita

FCSB avgjorde i 90:e minuten.

FCSB:s Daniel Birligea tvåmålsskytt

FCSB har kopplat greppet i tredje kvalomgången till Europa League. Laget vann första matchen på hemmaplan mot Drita på torsdagen med 3–2 (0–1). Returen spelas torsdag 14 augusti.

Daniel Birligea blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på övertid.

Daniel Birligea med två mål för FCSB

Drita startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Veton Tusha gjorde målet, redan i sjunde minuten. Direkt efter pausen ökade Arb Manaj Dritas ledning. Därefter inleddes dock FCSB:s vändning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Daniel Birligea och reducerade åt FCSB.

I 72:a minuten kvitterade Daniel Graovac för FCSB.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Daniel Birligea ännu en gång slog till och gjorde mål på straff för FCSB. Därmed hade laget vänt matchen.

FCSB–Drita 3–2 (0–1)

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 0–1 (7) Veton Tusha, 0–2 (49) Arb Manaj, 1–2 (64) Daniel Birligea, 2–2 (72) Daniel Graovac, 3–2 (90) Daniel Birligea.

Varningar, Drita: Faton Maloku, Besnik Krasniqi, Albert Dabiqaj.