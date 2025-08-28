FCSB vann mot Aberdeen
- Seger för FCSB med 3–0 mot Aberdeen
- Darius Olaru gjorde två mål för FCSB
- FCSB utan insläppt mål
FCSB vann på hemmaplan med 3–0 (1–0) mot Aberdeen i Europa League Play off, och är klart för gruppspelet.
FCSB tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Darius Olaru på straff. Direkt efter pausen ökade Adrian Sut FCSB:s ledning.
FCSB gjorde också 3–0 genom Darius Olaru framspelad av Valentin Cretu i 59:e minuten.
FCSB–Aberdeen 3–0 (1–0)
Europa League Play off
Mål: 1–0 (45) Darius Olaru, 2–0 (52) Adrian Sut, 3–0 (59) Darius Olaru (Valentin Cretu).
Varningar, FCSB: Florin Tanase. Aberdeen: Ester Sokler, Nicolas Milanovic, Alexander Jensen, Mats Knoester.
