FCSB vann mot Aberdeen

Seger för FCSB med 3–0 mot Aberdeen

Darius Olaru gjorde två mål för FCSB

FCSB utan insläppt mål

FCSB vann på hemmaplan med 3–0 (1–0) mot Aberdeen i Europa League Play off, och är klart för gruppspelet.

FCSB tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Darius Olaru på straff. Direkt efter pausen ökade Adrian Sut FCSB:s ledning.

FCSB gjorde också 3–0 genom Darius Olaru framspelad av Valentin Cretu i 59:e minuten.

FCSB–Aberdeen 3–0 (1–0)

Europa League Play off

Mål: 1–0 (45) Darius Olaru, 2–0 (52) Adrian Sut, 3–0 (59) Darius Olaru (Valentin Cretu).

Varningar, FCSB: Florin Tanase. Aberdeen: Ester Sokler, Nicolas Milanovic, Alexander Jensen, Mats Knoester.