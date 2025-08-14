Seger för FCSB med 6–3 totalt

David Miculescu matchvinnare för FCSB

Andra raka segern för FCSB

FCSB vann mot Drita i tredje kvalomgången till Europa League. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på torsdagen. Matchen slutade 1–3 till FCSB, vilket betyder att FCSB står som segrare med totala resultatet 6–3.

Drita–FCSB – mål för mål

FCSB startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Juri Cisotti till.

Laget gjorde också 0–2 i 17:e minuten, genom David Miculescu. Direkt efter pausen gjorde Veton Tusha mål och reducerade åt Drita. Mer än så blev det dock inte för Drita.

I den 68:e minuten fick Drita Rron Broja utvisad, och laget fick spela de sista 22 minuterna med en spelare mindre.

Men med fem minuter kvar att spela ökade FCSB ledningen genom Dennis Politic. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Drita–FCSB 1–3 (0–2), 3–6 totalt

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 0–1 (1) Juri Cisotti, 0–2 (17) David Miculescu, 1–2 (52) Veton Tusha, 1–3 (85) Dennis Politic.

Varningar, Drita: Egzon Bejtulai, Endrit Morina. FCSB: Adrian Sut, Juri Cisotti.

Utvisningar, Drita: Rron Broja.