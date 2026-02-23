Federico Bernardeschi matchhjälte för Bologna mot Udinese

Bologna vann med 1–0 mot Udinese

Federico Bernardeschi avgjorde för Bologna

Andra raka segern för Bologna

Bologna vann med 1–0 (0–0) hemma mot Udinese i Serie A. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Federico Bernardeschi.

Bologna höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Bologna–Udinese – mål för mål

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Bologna med 5–8 och Udinese med 6–6 i målskillnad.

Bologna ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Udinese är på elfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bologna med 3–0.

Måndag 2 mars spelar Bologna borta mot Pisa 18.30 och Udinese mot Fiorentina hemma 20.45 på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

Bologna–Udinese 1–0 (0–0)

Serie A, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 1–0 (75) Federico Bernardeschi.

Varningar, Bologna: Juan Miranda. Udinese: Adam Buksa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 2-0-3

Udinese: 2-0-3

Nästa match:

Bologna: Pisa, borta, 2 mars 18.30

Udinese: Fiorentina, hemma, 2 mars 20.45