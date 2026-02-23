Federico Bernardeschi matchhjälte för Bologna mot Udinese
- Bologna vann med 1–0 mot Udinese
- Federico Bernardeschi avgjorde för Bologna
- Andra raka segern för Bologna
Bologna vann med 1–0 (0–0) hemma mot Udinese i Serie A. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Federico Bernardeschi.
Bologna höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Bologna–Udinese – mål för mål
Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Bologna med 5–8 och Udinese med 6–6 i målskillnad.
Bologna ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Udinese är på elfte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Bologna med 3–0.
Måndag 2 mars spelar Bologna borta mot Pisa 18.30 och Udinese mot Fiorentina hemma 20.45 på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.
Bologna–Udinese 1–0 (0–0)
Serie A, Stadio Renato Dell’Ara
Mål: 1–0 (75) Federico Bernardeschi.
Varningar, Bologna: Juan Miranda. Udinese: Adam Buksa.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bologna: 2-0-3
Udinese: 2-0-3
Nästa match:
Bologna: Pisa, borta, 2 mars 18.30
Udinese: Fiorentina, hemma, 2 mars 20.45
