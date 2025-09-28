Fem raka segrar för Enskede – efter 5–2 mot Segeltorp Fotboll

Enskede vann med 5–2 mot Segeltorp Fotboll

Enskedes nionde seger på de senaste tio matcherna

Femte raka segern för Enskede

Enskede och Segeltorp Fotboll har två helt olika formkurvor. Enskede vann söndagens möte på Enskede IP och har därmed fem raka segrar i division 1 mellersta dam. Bortalaget Segeltorp Fotboll däremot har tolv raka förluster. Matchen slutade 5–2 (3–1).

FC Trollhättan nästa för Enskede

Selma Fritzell och Tilda Pingani gjorde två mål var för Enskede. Sabina Lundström gjorde också ett mål för Enskede, målen för Segeltorp Fotboll gjordes av Katarina Kovijanic och Matilda Warne.

Med tre omgångar kvar är Enskede på andra plats i tabellen medan Segeltorp Fotboll är på 13:e plats.

Enskede tar sig an FC Trollhättan i nästa match borta söndag 5 oktober 16.00. Segeltorp Fotboll möter samma dag 13.00 Tyresö FF hemma.