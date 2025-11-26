Femi Azeez gjorde avgörande målet för Millwall mot Sheffield Wednesday

Millwall vann med 1–0 mot Sheffield Wednesday

Femi Azeez avgjorde för Millwall

Tredje raka nederlaget för Sheffield Wednesday

Millwall vann med 1–0 på hemmaplan mot Sheffield Wednesday i Championship. Matchens enda mål stod Femi Azeez för i andra halvleken.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Millwall höll nollan.

Millwall–Sheffield Wednesday – mål för mål

Millwall har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield Wednesday har två oavgjorda och tre förluster och 2–8 i målskillnad. Det här var Millwalls sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sheffield Wednesdays femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Millwall ligger på fjärde plats i tabellen och Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Ett fint lyft för Millwall som låg på nionde plats så sent som den 25 november.

Lagen möts på nytt på Hillsborough Stadium den 14 februari.

Nästa motstånd för Millwall är Southampton. Sheffield Wednesday tar sig an Preston North End hemma. Båda matcherna spelas lördag 29 november 16.00.

Millwall–Sheffield Wednesday 1–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (71) Femi Azeez.

Varningar, Sheffield Wednesday: Barry Bannan, Dominic Iorfa, Liam Cooper.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 1-2-2

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Nästa match:

Millwall: Southampton FC, hemma, 29 november

Sheffield Wednesday: Preston North End FC, hemma, 29 november