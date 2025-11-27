Fenerbahce och Ferencvaros delade på poängen

1–1 mellan Fenerbahce och Ferencvaros

Talisca kvitterade i 69:e minuten

Fenerbahce nu 20:e, Ferencvaros på sjätte plats

Fenerbahce och Ferencvaros kryssade i mötet i Europa League på torsdagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Fenerbahce–Ferencvaros – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Barnabas Varga 1–0 till gästerna Ferencvaros i den 66:e minuten.

I 69:e minuten slog Talisca till och kvitterade för Fenerbahce. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

På tilläggstid fick Fenerbahces Jhon Duran rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Det här var Fenerbahces andra oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Fenerbahce nu ligger på 20:e plats i tabellen och Ferencvaros är på sjätte plats.

Torsdag 11 december spelar Fenerbahce borta mot Brann 21.00 och Ferencvaros mot Rangers hemma 18.45.

Fenerbahce–Ferencvaros 1–1 (0–0)

Europa League

Mål: 0–1 (66) Barnabas Varga, 1–1 (69) Talisca.

Varningar, Fenerbahce: Talisca, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Yigit Efe Demir. Ferencvaros: Kristoffer Zachariassen, Gabor Szalai, Callum O’Dowda, Toon Raemaekers.

Utvisningar, Fenerbahce: Jhon Duran.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fenerbahce: 2-2-1

Ferencvaros: 3-2-0

Nästa match:

Fenerbahce: Brann, borta, 11 december

Ferencvaros: Rangers FC, hemma, 11 december