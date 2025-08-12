Ferencvaros-seger med 3–0 mot Ludogorets

Ferencvaros Barnabas Varga tvåmålsskytt

Ferencvaros höll nollan

Det blev seger för Ferencvaros på hemmaplan med 3–0 (1–0) mot Ludogorets i Champions League Tredje kvalomgången. Laget är nu klart för playoff.

Matchen förblev jämn målmässigt till Ferencvaros tog ledningen i 38:e minuten, genom Barnabas Varga. Barnabas Varga, återigen, ökade Ferencvaros ledning med knappa kvarten kvar.

Ferencvaros gjorde också 3–0 genom Gabor Szalai i 86:e minuten.

Ferencvaros–Ludogorets 3–0 (1–0)

Champions League Tredje kvalomgången

Mål: 1–0 (38) Barnabas Varga, 2–0 (79) Barnabas Varga, 3–0 (86) Gabor Szalai.

Varningar, Ferencvaros: Habib Maiga, Alex Toth, Bence Otvos. Ludogorets: Anton Nedyalkov, Edvin Kurtulus, Filip Kaloc, Mounir Chouiar.