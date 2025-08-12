Prenumerera

Logga in

Ferencvaros vann – slog ut Ludogorets

  • Author image

    FotbollDirekt

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    • Ferencvaros-seger med 3–0 mot Ludogorets

    • Ferencvaros Barnabas Varga tvåmålsskytt

    • Ferencvaros höll nollan

    Det blev seger för Ferencvaros på hemmaplan med 3–0 (1–0) mot Ludogorets i Champions League Tredje kvalomgången. Laget är nu klart för playoff.

    Ferencvaros Barnabas Varga tvåmålsskytt

    Matchen förblev jämn målmässigt till Ferencvaros tog ledningen i 38:e minuten, genom Barnabas Varga. Barnabas Varga, återigen, ökade Ferencvaros ledning med knappa kvarten kvar.

    Ferencvaros gjorde också 3–0 genom Gabor Szalai i 86:e minuten.

    Ferencvaros–Ludogorets 3–0 (1–0)

    Champions League Tredje kvalomgången

    Mål: 1–0 (38) Barnabas Varga, 2–0 (79) Barnabas Varga, 3–0 (86) Gabor Szalai.

    Varningar, Ferencvaros: Habib Maiga, Alex Toth, Bence Otvos. Ludogorets: Anton Nedyalkov, Edvin Kurtulus, Filip Kaloc, Mounir Chouiar.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt