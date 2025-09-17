Fet räddade en poäng på övertid mot Slavia Prag

Oavgjort i mötet mellan Slavia Prag och Bodö/Glimt

Sondre Fet kvitterade på tilläggstid

Inter nästa motståndare för Slavia Prag

Det såg ut att bli förlust för Bodö/Glimt när laget mötte Slavia Prag på onsdagen i Champions League. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Sondre Fet till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Bodö/Glimt.

Båda lagen är nya i Champions League i år.

Slavia Prag–Bodö/Glimt – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Slavia Prag tog ledningen i 23:e minuten, genom Youssoupha Mbodji framspelad av Lukas Provod. Det dröjde till den 74:e minuten innan Youssoupha Mbodji ökade ledningen.

Daniel Joshua Bassi Jakobsen reducerade för Bodö/Glimt i 78:e minuten.

Kvitteringen kom på övertid, när Sondre Fet slog till och gjorde mål för Bodö/Glimt. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

I nästa match, tisdag 30 september 21.00, har Slavia Prag Inter borta på Giuseppe Meazza, medan Bodö/Glimt spelar hemma mot Tottenham.

Slavia Prag–Bodö/Glimt 2–2 (1–0)

Champions League

Mål: 1–0 (23) Youssoupha Mbodji (Lukas Provod), 2–0 (74) Youssoupha Mbodji, 2–1 (78) Daniel Joshua Bassi Jakobsen, 2–2 (90) Sondre Fet.

Varningar, Slavia Prag: Mojmir Chytil, Youssoupha Mbodji. Bodö/Glimt: Patrick Berg, Haitam Aleesami, Odin Luraas Bjortuft.

Nästa match:

Slavia Prag: Inter, borta, 30 september

Bodö/Glimt: Tottenham Hotspur FC, hemma, 30 september