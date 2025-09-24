Feyenoord besegrades på bortaplan av Braga
- Braga vann med 1–0 mot Feyenoord
- Fran Navarro avgjorde för Braga
- Braga höll nollan
Feyenoord förlorade på bortaplan i Europa League mot Braga, med 0–1 (0–0).
Fran Navarro blev matchhjälte efter 79 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Braga–Feyenoord – mål för mål
Nästa motstånd för Feyenoord är Aston Villa. Lagen möts torsdag 2 oktober 21.00 på De Kuip.
Braga–Feyenoord 1–0 (0–0)
Europa League, Braga Municipal
Mål: 1–0 (79) Fran Navarro.
Varningar, Braga: Victor Gomez. Feyenoord: Luciano Valente, Oussama Targhalline.
Nästa match:
Feyenoord: Aston Villa, hemma, 2 oktober
Den här artikeln handlar om: