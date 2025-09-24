Feyenoord besegrades på bortaplan av Braga

Braga vann med 1–0 mot Feyenoord

Fran Navarro avgjorde för Braga

Braga höll nollan

Feyenoord förlorade på bortaplan i Europa League mot Braga, med 0–1 (0–0).

Fran Navarro blev matchhjälte efter 79 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Braga–Feyenoord – mål för mål

Nästa motstånd för Feyenoord är Aston Villa. Lagen möts torsdag 2 oktober 21.00 på De Kuip.

Braga–Feyenoord 1–0 (0–0)

Europa League, Braga Municipal

Mål: 1–0 (79) Fran Navarro.

Varningar, Braga: Victor Gomez. Feyenoord: Luciano Valente, Oussama Targhalline.

Nästa match:

Feyenoord: Aston Villa, hemma, 2 oktober