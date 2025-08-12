Fenerbahce vann med 5–2 mot Feyenoord

Fred avgjorde för Fenerbahce

Fenerbahce gjorde fyra raka mål

Det blev förlust på bortaplan mot Fenerbahce för Feyenoord i tredje matchen i Champions League Tredje kvalomgången. Matchen slutade 2–5 (1–2) på tisdagen och Fenerbahce vann därmed totalt med 1-1 i matcher.

Fenerbahce–Feyenoord – mål för mål

Feyenoord tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Tsuyoshi Watanabe.

Fenerbahce kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen, genom Archie Brown.

Bara en minut senare var det Jhon Duran som såg till att Fenerbahce tog ledningen. I 55:e minuten nätade Fred, och gjorde 3–1.

Med sju minuter kvar att spela ökade Fenerbahce ledningen genom Youssef En-Nesyri.

Reduceringen till 4–2 kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela, när Tsuyoshi Watanabe återigen slog till och gjorde mål för Feyenoord. Men mer än så orkade Feyenoord inte med.

Fenerbahce ökade ledningen till 5–2 en minut senare genom Talisca.

Fenerbahce–Feyenoord 5–2 (2–1)

Champions League Tredje kvalomgången

Mål: 0–1 (41) Tsuyoshi Watanabe, 1–1 (44) Archie Brown, 2–1 (45) Jhon Duran, 3–1 (55) Fred, 4–1 (83) Youssef En-Nesyri, 4–2 (89) Tsuyoshi Watanabe, 5–2 (90) Talisca.

Varningar, Fenerbahce: Sofyan Amrabat, Jhon Duran. Feyenoord: Leo Sauer, Goncalo Borges.