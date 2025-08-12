Feyenoord slogs ut efter 2–5 mot Fenerbahce
- Fenerbahce vann med 5–2 mot Feyenoord
- Fred avgjorde för Fenerbahce
- Fenerbahce gjorde fyra raka mål
Det blev förlust på bortaplan mot Fenerbahce för Feyenoord i tredje matchen i Champions League Tredje kvalomgången. Matchen slutade 2–5 (1–2) på tisdagen och Fenerbahce vann därmed totalt med 1-1 i matcher.
Fenerbahce–Feyenoord – mål för mål
Feyenoord tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Tsuyoshi Watanabe.
Fenerbahce kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen, genom Archie Brown.
Bara en minut senare var det Jhon Duran som såg till att Fenerbahce tog ledningen. I 55:e minuten nätade Fred, och gjorde 3–1.
Med sju minuter kvar att spela ökade Fenerbahce ledningen genom Youssef En-Nesyri.
Reduceringen till 4–2 kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela, när Tsuyoshi Watanabe återigen slog till och gjorde mål för Feyenoord. Men mer än så orkade Feyenoord inte med.
Fenerbahce ökade ledningen till 5–2 en minut senare genom Talisca.
Fenerbahce–Feyenoord 5–2 (2–1)
Champions League Tredje kvalomgången
Mål: 0–1 (41) Tsuyoshi Watanabe, 1–1 (44) Archie Brown, 2–1 (45) Jhon Duran, 3–1 (55) Fred, 4–1 (83) Youssef En-Nesyri, 4–2 (89) Tsuyoshi Watanabe, 5–2 (90) Talisca.
Varningar, Fenerbahce: Sofyan Amrabat, Jhon Duran. Feyenoord: Leo Sauer, Goncalo Borges.
