Feyenoord-seger med 2–1 mot Fenerbahce

Anis Hadj Moussa avgjorde för Feyenoord

Sofyan Amrabat ende målskytt för Fenerbahce

Feyenoord vann på hemmaplan med 2–1 (1–0) mot Fenerbahce i Champions League Tredje kvalomgången, och är klart för playoff.

Segermålet för Feyenoord stod Anis Hadj Moussa för på stopptid.

Feyenoord–Fenerbahce – mål för mål

Feyenoord fick en bra start på matchen. Quinten Timber gjorde målet, redan i 19:e minuten. Kvitteringen kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Sofyan Amrabat slog till och gjorde mål för Fenerbahce.

Det matchavgörande målet för Feyenoord kom direkt därefter när Anis Hadj Moussa på övertid gjorde 2–1.

Feyenoord–Fenerbahce 2–1 (1–0)

Champions League Tredje kvalomgången

Mål: 1–0 (19) Quinten Timber, 1–1 (86) Sofyan Amrabat, 2–1 (90) Anis Hadj Moussa.

Varningar, Feyenoord: Jordan Bos.