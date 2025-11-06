Filip Djuricic målskytt när Panathinaikos sänkte Malmö FF

Panathinaikos vann med 1–0 mot Malmö FF

Filip Djuricic avgjorde för Panathinaikos

Malmö FF nu 33:e, Panathinaikos på 16:e plats

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Panathinaikos vann med 1–0 (0–0) borta mot Malmö FF i Europa League.

Sturm Graz nästa för Panathinaikos

Det här var Malmö FF:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Malmö FF ligger på 33:e plats medan Panathinaikos är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Malmö FF är Nottingham Forest. Panathinaikos tar sig an Sturm Graz hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 21.00.

Malmö FF–Panathinaikos 0–1 (0–0)

Europa League, Stadion

Mål: 0–1 (85) Filip Djuricic.

Varningar, Malmö FF: Stefano Vecchia, Otto Rosengren. Panathinaikos: Giannis Kotsiras, Tete, Manolis Siopis, Pedro Chirivella.

Nästa match:

Malmö FF: Nottingham Forest FC, borta, 27 november

Panathinaikos: SK Sturm Graz, hemma, 27 november