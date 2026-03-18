Finn Azaz blev matchhjälte för Southampton hemma mot Norwich City

Southamptons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Finn Azaz avgjorde för Southampton

Finn Azaz gjorde matchens enda mål i första halvleken när Southampton vann i Championship med 1–0 (1–0) mot Norwich City på hemmaplan.

Det här var nionde gången den här säsongen som Southamptons målvakter höll nollan.

Segern var Southamptons fjärde på de senaste fem matcherna.

Oxford United nästa för Southampton

Southampton ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Norwich City är på tolfte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På lördag 21 mars 16.00 spelar Southampton hemma mot Oxford United och Norwich City borta mot Charlton.

Southampton–Norwich City 1–0 (1–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (24) Finn Azaz (Cyle Larin).

Varningar, Southampton: Taylor Harwood-Bellis, Flynn Downes, Finn Azaz. Norwich City: Jack Stacey, Kellen Fisher, Anis Ben Slimane, Pelle Mattsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 4-1-0

Norwich City: 4-0-1

Nästa match:

Southampton: Oxford Utd, hemma, 21 mars 16.00

Norwich City: Charlton Athletic, borta, 21 mars 16.00