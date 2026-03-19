Fiorentina avgjorde i andra halvlek mot Rakow

Fiorentina vann bortamatchen i Conference League herr mot Rakow på torsdagen. Matchen slutade 1–2 (0–0) efter att Fiorentina avgjort matchen i andra halvlek.

Marin Pongracic slog till på stopptid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Fiorentina tog därmed andra raka segern, efter 2–1 mot just Rakow i första matchen.

Rakow–Fiorentina – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek men direkt efter pausen slog Karol Struski till efter pass från Ivi Lopez och gav Rakow ledningen. I 68:e minuten slog Cher Ndour till och kvitterade för Fiorentina. Det matchavgörande målet kom på övertid när Marin Pongracic slog till och gjorde 1–2 för Fiorentina. Därmed hade Fiorentina vänt matchen.

Rakow–Fiorentina 1–2 (0–0)

Conference League herr

Mål: 1–0 (46) Karol Struski (Ivi Lopez), 1–1 (68) Cher Ndour, 1–2 (90) Marin Pongracic.

Varningar, Rakow: Jonatan Braut Brunes, Leonardo Rocha, Lukasz Tomczyk. Fiorentina: Dodo, Marin Pongracic, Cher Ndour.