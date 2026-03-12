Fiorentina avgjorde mot Rakow efter paus

Fiorentina vann med 2–1 mot Rakow

Albert Gudmundsson avgjorde för Fiorentina

Jonatan Braut Brunes nätade för Rakow

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Fiorentina som avgjorde matchen mot Rakow. Torsdagens match i Conference League herr slutade 2–1.

Albert Gudmundsson blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på tilläggstid.

Fiorentina–Rakow – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Jonatan Braut Brunes 1–0 till Rakow i den 60:e minuten assisterad av Patryk Makuch. Cher Ndour fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Fiorentina. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Albert Gudmundsson slog till och gjorde mål på straff för Fiorentina. Gudmundsson fullbordade därmed Fiorentinas vändning.

Lagen möts igen torsdag 19 mars 18.45.

Fiorentina–Rakow 2–1 (0–0)

Conference League herr, Stadio Artemio Franchi

Mål: 0–1 (60) Jonatan Braut Brunes (Patryk Makuch), 1–1 (62) Cher Ndour, 2–1 (90) Albert Gudmundsson.

Varningar, Fiorentina: Luca Ranieri, Fabiano Parisi, Nicolo Fagioli. Rakow: Fran Tudor, Karol Struski, Lukasz Tomczyk, Oliwier Zych.

Nästa match:

Fiorentina: Rakow, borta, 19 mars 18.45