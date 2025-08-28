Fiorentina besegrade Zjytomir i Conference League Play off herr

Seger för Fiorentina – 6–2 totalt

Edin Dzeko matchvinnare för Fiorentina

Andra raka segern för Fiorentina

Fiorentina vann totalt mot Zjytomir i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 3–2 till Fiorentina, vilket betyder att Fiorentina står som segrare med totala resultatet 6–2.

Segermålet för Fiorentina stod Edin Dzeko för efter 89 minuter.

Zjytomir såg ut att ha matchen i sitt grepp men hemmalaget Fiorentina lyckades med en mycket stark upphämtning. 0–2 vändes till 3–2 efter full tid.

Fiorentina–Zjytomir – mål för mål

Zjytomir startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara två minuter slog Oleksandr Nazarenko till.

Zjytomir ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Oleksandr Andriyevskiy, i 13:e minuten. Dodo reducerade för Fiorentina i 79:e minuten.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Luca Ranieri slog till och gjorde mål för Fiorentina.

Fiorentina tog ledningen bara tre minuter senare genom Edin Dzeko. Därmed hade Fiorentina vänt matchen.

Fiorentina–Zjytomir 3–2 (0–2), 6–2 totalt

Conference League Play off herr, Mapei Stadium

Mål: 0–1 (2) Oleksandr Nazarenko, 0–2 (13) Oleksandr Andriyevskiy, 1–2 (79) Dodo, 2–2 (86) Luca Ranieri, 3–2 (89) Edin Dzeko.

Varningar, Zjytomir: Talles Costa.