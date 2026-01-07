Fiorentina spelade lika borta mot Lazio

Oavgjort mellan Lazio och Fiorentina

Pedro Rodriguez kvitterade på stopptid

Lazio nu nionde, Fiorentina på 19:e plats

Lazio och Fiorentina kryssade i mötet i Serie A på Stadio Olimpico, Rome på onsdagen. Matchen slutade 2–2 (0–0).

Lazio–Fiorentina – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek men efter pausen slog Danilo Cataldi till efter pass från Matias Vecino och gav Lazio ledningen.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Robin Gosens på pass av Nicolo Fagioli och kvitterade för Fiorentina.

Ledningsmålet till 1–2 kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Albert Gudmundsson slog till och gjorde mål på straff för Fiorentina.

Men Lazio hann ändå med ett kvitteringsmål. Pedro Rodriguez gjorde det på tilläggstid. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Lazio har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fiorentina har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–6 i målskillnad.

Fiorentinas nya tabellposition är 19:e plats medan Lazio är på nionde plats.

Lagen möts på nytt på Artemio Franchi, Firenze den 12 april.

Nästa motstånd för Fiorentina är Milan. Lagen möts söndag 11 januari 15.00 på Artemio Franchi, Firenze.

Lazio–Fiorentina 2–2 (0–0)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 1–0 (52) Danilo Cataldi (Matias Vecino), 1–1 (56) Robin Gosens (Nicolo Fagioli), 1–2 (89) Albert Gudmundsson, 2–2 (90) Pedro Rodriguez.

Varningar, Lazio: Mattia Zaccagni, Matteo Cancellieri, Luca Pellegrini. Fiorentina: Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Robin Gosens, Nicolo Fagioli, Hans Nicolussi Caviglia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 1-3-1

Fiorentina: 2-1-2

Nästa match:

Fiorentina: Milan, hemma, 11 januari 15.00