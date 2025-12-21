Fiorentina tog säsongens första seger

Fiorentina segrade – 5–1 mot Udinese

Fiorentinas Moise Kean tvåmålsskytt

Albert Gudmundsson avgjorde för Fiorentina

Fiorentina har haft det tufft i Serie A den här säsongen, men hemma mot Udinese kom första segern, efter 16 spelade matcher. Fiorentina vann med 5–1 (3–0).

Moise Kean gjorde två mål för Fiorentina

I den åttonde minuten blev Udineses Maduka Okoye utvisad.

Fiorentina tog ledningen i 21:a minuten genom Rolando Mandragora med assist av Nicolo Fagioli. Målet var Rolando Mandragoras femte i Serie A.

Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Albert Gudmundsson.

Fiorentina ökade ledningen till 3–0 på tilläggstid i första halvleken genom Cher Ndour på pass av Nicolo Fagioli.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Moise Kean träff och ökade ledningen för Fiorentina.

I 66:e minuten nätade Oumar Solet och reducerade åt Udinese. Men mer än så orkade Udinese inte med.

Fiorentinas Moise Kean gjorde 5–1 i 68:e minuten.

Fiorentina har en seger, en oavgjord och tre förluster och 8–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Udinese har två vinster och tre förluster och 5–10 i målskillnad.

Den 1 mars möts lagen återigen, då på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

I nästa match, lördag 27 december möter Fiorentina Parma borta på Stadio Ennio Tardini 12.30 medan Udinese spelar hemma mot Lazio 18.00.

Fiorentina–Udinese 5–1 (3–0)

Serie A, Artemio Franchi, Firenze

Mål: 1–0 (21) Rolando Mandragora (Nicolo Fagioli), 2–0 (42) Albert Gudmundsson, 3–0 (45) Cher Ndour (Nicolo Fagioli), 4–0 (56) Moise Kean, 4–1 (66) Oumar Solet, 5–1 (68) Moise Kean.

Varningar, Fiorentina: Luca Ranieri, Fabiano Parisi, Hans Nicolussi Caviglia.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 1-1-3

Udinese: 2-0-3

Nästa match:

Fiorentina: Parma, borta, 27 december 12.30

Udinese: Lazio, hemma, 27 december 18.00