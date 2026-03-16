Fiorentina vann klart mot Cremonese på Stadio Giovanni Zini

Seger nummer 6 för Fiorentina

Redan i första halvlek tog Fiorentina greppet om bortamatchen mot Cremonese på måndagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Serie A slutade 4–1.

Fabiano Parisi gjorde 1–0 till Fiorentina i 25:e minuten. 0–2 kom i 32:a minuten när Roberto Piccoli hittade rätt.

Direkt efter pausen ökade Dodo Fiorentinas ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick David Okereke träff och reducerade åt Cremonese. Men mer än så orkade Cremonese inte med. I 70:e minuten slog Albert Gudmundsson till på pass av Roberto Piccoli och gjorde 1–4.

Cremonese har en oavgjord och fyra förluster och 2–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fiorentina har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–5 i målskillnad.

Det här betyder att Fiorentina ligger på 16:e plats i tabellen och Cremonese är på 18:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Fiorentina med 1–0.

Nästa motstånd för Fiorentina är Inter. Lagen möts söndag 22 mars 20.45 på Artemio Franchi, Firenze.

Cremonese–Fiorentina 1–4 (0–2)

Serie A, Stadio Giovanni Zini

Mål: 0–1 (25) Fabiano Parisi, 0–2 (32) Roberto Piccoli, 0–3 (49) Dodo, 1–3 (57) David Okereke, 1–4 (70) Albert Gudmundsson (Roberto Piccoli).

Varningar, Cremonese: Warren Bondo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 0-1-4

Fiorentina: 3-1-1

