Fjärde raka för Norwich City efter seger mot Preston North End

Seger för Norwich City med 2–0 mot Preston North End

Norwich Citys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ali Ahmed matchvinnare för Norwich City

Norwich City och Preston North End har två helt olika formkurvor. Norwich City vann lördagens möte på Carrow Road och har därmed fyra raka segrar i Championship. Bortalaget Preston North End däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 2–0 (2–0).

Det här var åttonde gången den här säsongen som Norwich City höll nollan.

Norwich City–Preston North End – mål för mål

Ali Ahmed öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Norwich City ledningen. 2–0 kom i 39:e minuten genom Kenny McLean. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Norwich City med 2–0.

Nästa motstånd för Norwich City är Southampton. Lagen möts onsdag 18 mars 20.45 på St. Mary’s Stadium. Preston North End tar sig an Stoke City hemma fredag 20 mars 21.00.

Norwich City–Preston North End 2–0 (2–0)

Championship, Carrow Road

Mål: 1–0 (18) Ali Ahmed, 2–0 (39) Kenny McLean.

Varningar, Norwich City: Anis Ben Slimane. Preston North End: Brad Potts.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 4-0-1

Preston North End: 0-1-4

Nästa match:

Norwich City: Southampton FC, borta, 18 mars 20.45

Preston North End: Stoke City FC, hemma, 20 mars 21.00