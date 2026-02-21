Flemming räddade en poäng på övertid mot Chelsea

Kryss mellan Chelsea och Burnley

Zian Flemming kvitterade på tilläggstid

Arsenal blir nästa motstånd för Chelsea

Det såg ut att bli förlust för Burnley mot Chelsea på lördagen i Premier League på Stamford Bridge. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Zian Flemming till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Burnley.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Chelsea.

Chelsea–Burnley – mål för mål

Joao Pedro gjorde 1–0 till Chelsea efter bara fyra minuter.

Kvitteringen kom på stopptid när Zian Flemming slog till och gjorde mål för Burnley assisterad av James Ward-Prowse. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Söndag 1 mars 17.30 spelar Chelsea borta mot Arsenal. Burnley möter Brentford hemma lördag 28 februari 16.00.

Chelsea–Burnley 1–1 (1–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (4) Joao Pedro, 1–1 (90) Zian Flemming (James Ward-Prowse).

Varningar, Chelsea: Wesley Fofana, Robert Sanchez, Jorrel Hato. Burnley: Josh Laurent, Hannibal Mejbri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 3-2-0

Burnley: 1-2-2

Nästa match:

Chelsea: Arsenal FC, borta, 1 mars 17.30

Burnley: Brentford, hemma, 28 februari 16.00