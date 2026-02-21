Flemming räddade en poäng på övertid mot Chelsea
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Kryss mellan Chelsea och Burnley
- Zian Flemming kvitterade på tilläggstid
- Arsenal blir nästa motstånd för Chelsea
Det såg ut att bli förlust för Burnley mot Chelsea på lördagen i Premier League på Stamford Bridge. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Zian Flemming till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Burnley.
Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Chelsea.
Chelsea–Burnley – mål för mål
Joao Pedro gjorde 1–0 till Chelsea efter bara fyra minuter.
Kvitteringen kom på stopptid när Zian Flemming slog till och gjorde mål för Burnley assisterad av James Ward-Prowse. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Söndag 1 mars 17.30 spelar Chelsea borta mot Arsenal. Burnley möter Brentford hemma lördag 28 februari 16.00.
Chelsea–Burnley 1–1 (1–0)
Premier League, Stamford Bridge
Mål: 1–0 (4) Joao Pedro, 1–1 (90) Zian Flemming (James Ward-Prowse).
Varningar, Chelsea: Wesley Fofana, Robert Sanchez, Jorrel Hato. Burnley: Josh Laurent, Hannibal Mejbri.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Chelsea: 3-2-0
Burnley: 1-2-2
Nästa match:
Chelsea: Arsenal FC, borta, 1 mars 17.30
Burnley: Brentford, hemma, 28 februari 16.00
Den här artikeln handlar om: