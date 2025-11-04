Folarin Balogun blev matchhjälte för Monaco borta mot Bodö/Glimt
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Monaco vann med 1–0 mot Bodö/Glimt
- Folarin Balogun avgjorde för Monaco
- Andra förlusten i följd för Bodö/Glimt
Matchens enda mål stod Folarin Balogun för i första halvleken när Monaco vann på bortaplan mot Bodö/Glimt med 1–0 (1–0) på tisdagen i Champions League.
Pafos nästa för Monaco
För hemmalaget betyder resultatet 27:e plats i tabellen. Monaco är på 18:e plats.
Nästa motstånd för Monaco är Pafos. Lagen möts onsdag 26 november 18.45 på Stelios Kyriakidis.
Bodö/Glimt–Monaco 0–1 (0–1)
Champions League, Aspmyra Stadion
Mål: 0–1 (43) Folarin Balogun.
Varningar, Bodö/Glimt: Sondre Auklend. Monaco: Mohammed Salisu, Thilo Kehrer, Kassoum Ouattara.
Utvisningar, Bodö/Glimt: Jostein Gundersen.
Nästa match:
Monaco: Pafos FC, borta, 26 november
Den här artikeln handlar om: