Folarin Balogun blev matchhjälte för Monaco borta mot Bodö/Glimt

Monaco vann med 1–0 mot Bodö/Glimt

Folarin Balogun avgjorde för Monaco

Andra förlusten i följd för Bodö/Glimt

Matchens enda mål stod Folarin Balogun för i första halvleken när Monaco vann på bortaplan mot Bodö/Glimt med 1–0 (1–0) på tisdagen i Champions League.

Pafos nästa för Monaco

För hemmalaget betyder resultatet 27:e plats i tabellen. Monaco är på 18:e plats.

Nästa motstånd för Monaco är Pafos. Lagen möts onsdag 26 november 18.45 på Stelios Kyriakidis.

Bodö/Glimt–Monaco 0–1 (0–1)

Champions League, Aspmyra Stadion

Mål: 0–1 (43) Folarin Balogun.

Varningar, Bodö/Glimt: Sondre Auklend. Monaco: Mohammed Salisu, Thilo Kehrer, Kassoum Ouattara.

Utvisningar, Bodö/Glimt: Jostein Gundersen.

Nästa match:

Monaco: Pafos FC, borta, 26 november