Förlust för Cagliari mot Lazio med 0–2

Seger för Lazio med 2–0 mot Cagliari

Gustav Isaksen matchvinnare för Lazio

Andra raka nederlaget för Cagliari

Cagliari blev besegrade av Lazio på bortaplan i Serie A, där matchen på måndagen slutade 2–0 (0–0).

Det här var sjätte gången den här säsongen som Lazios målvakter höll nollan.

Lazio–Cagliari – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Gustav Isaksen 1–0 till Lazio i den 65:e minuten.

2–0-målet kom på stopptid när Mattia Zaccagni slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Lazio ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Cagliari är på 14:e plats. Så sent som den 18 oktober låg Lazio på 14:e plats i tabellen.

Den 22 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Cagliari är Como. Lagen möts lördag 8 november 15.00.

Lazio–Cagliari 2–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (65) Gustav Isaksen, 2–0 (90) Mattia Zaccagni.

Varningar, Cagliari: Mattia Felici, Gianluca Gaetano.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 2-3-0

Cagliari: 0-2-3

Nästa match:

Cagliari: Como 1907, borta, 8 november