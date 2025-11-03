Förlust för Cagliari mot Lazio med 0–2
- Seger för Lazio med 2–0 mot Cagliari
- Gustav Isaksen matchvinnare för Lazio
- Andra raka nederlaget för Cagliari
Cagliari blev besegrade av Lazio på bortaplan i Serie A, där matchen på måndagen slutade 2–0 (0–0).
Det här var sjätte gången den här säsongen som Lazios målvakter höll nollan.
Lazio–Cagliari – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Gustav Isaksen 1–0 till Lazio i den 65:e minuten.
2–0-målet kom på stopptid när Mattia Zaccagni slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.
Lazio ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Cagliari är på 14:e plats. Så sent som den 18 oktober låg Lazio på 14:e plats i tabellen.
Den 22 februari möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Cagliari är Como. Lagen möts lördag 8 november 15.00.
Lazio–Cagliari 2–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (65) Gustav Isaksen, 2–0 (90) Mattia Zaccagni.
Varningar, Cagliari: Mattia Felici, Gianluca Gaetano.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lazio: 2-3-0
Cagliari: 0-2-3
Nästa match:
Cagliari: Como 1907, borta, 8 november
