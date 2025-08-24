Förlust för Gefle mot FC Arlanda med 0–2

FC Arlanda vann med 2–0 mot Gefle

Felix Strängborn avgjorde för FC Arlanda

Tredje raka segern för FC Arlanda

Gefle förlorade bortamatchen mot FC Arlanda i Ettan norra herr på söndagen. 2–0 (1–0) slutade matchen.

FC Arlanda–Gefle – mål för mål

Matchen var mållös till FC Arlanda tog ledningen i 26:e minuten, genom Felix Strängborn. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Samuel Rydz och ökade ledningen för FC Arlanda. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

FC Arlanda har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Gefle har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 9–10 i målskillnad.

FC Arlandas nya tabellposition är sjunde plats, medan Gefle är på 14:e plats. FC Arlanda var på 13:e plats i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Gefle är Sollentuna FK. Lagen möts lördag 30 augusti 16.00 på Gavlevallen.

FC Arlanda–Gefle 2–0 (1–0)

Ettan norra herr, Midgårdsvallen Arena

Mål: 1–0 (26) Felix Strängborn, 2–0 (64) Samuel Rydz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Arlanda: 3-1-1

Gefle: 1-2-2

Nästa match:

Gefle: Sollentuna FK, hemma, 30 augusti