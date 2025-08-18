Porto-seger med 2–0 mot Gil Vicente

Victor Froholdt avgjorde för Porto

Andra raka segern för Porto

Gil Vicente räckte inte till mot Porto på hemmaplan i Primeira Liga herr. Matchen på måndagen slutade 2–0 (1–0) till Porto.

Casa Pia nästa för Porto

Porto gjorde första målet. Victor Froholdt gjorde målet, redan i 20:e minuten. Direkt efter pausen ökade Pepe Portos ledning. 0–2-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Gil Vicente ligger på åttonde plats medan Porto har tredjeplatsen.

Lagen möts igen 25 januari.

Nästa motstånd för Gil Vicente är Famalicao. Lagen möts söndag 24 augusti 16.30 på Estádio Municipal 22 de Junho.

Gil Vicente–Porto 0–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio Cidade de Barcelos

Mål: 0–1 (20) Victor Froholdt, 0–2 (47) Pepe.

Varningar, Gil Vicente: Pablo, Agustin Moreira. Porto: Diogo Costa, Alan Varela, Gabriel Veiga, Borja Sainz.

Nästa match:

Gil Vicente: FC Famalicao, borta, 24 augusti