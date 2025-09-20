Förlust för Girona mot Levante med 0–4

Levante-seger med 4–0 mot Girona

Etta Eyong matchvinnare för Levante

Levantes starka defensiv briljerade

Hemmalaget Girona fick se sig besegrat av Levante i lördagens match i La Liga. 0–4 (0–1) slutade matchen.

Girona–Levante – mål för mål

Levante tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Etta Eyong. I den 46:e minuten blev Gironas Vitor Reis utvisad.

Direkt efter pausen ökade Carlos Alvarez Levantes ledning.

I 70:e minuten nätade Ivan Romero, på pass av Ivan Etta Eyong och gjorde 0–3.

I 90:e minuten gjorde Goduine Koyalipou också 0–4.

Girona har en oavgjord och fyra förluster och 2–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Levante har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 9–9 i målskillnad.

Senaste mötet lagen emellan, 2019, slutade med seger för Levante med 2–1.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Girona är Atlethic Bilbao. Lagen möts tisdag 23 september 19.00 på San Mamés.

Girona–Levante 0–4 (0–1)

La Liga

Mål: 0–1 (43) Etta Eyong, 0–2 (49) Carlos Alvarez, 0–3 (70) Ivan Romero (Ivan Etta Eyong), 0–4 (90) Goduine Koyalipou.

Varningar, Girona: Martinez Arnau, Axel Witsel, Hugo Rincon. Levante: Carlos Alvarez, Manu Sanchez, Unai Vencedor.

Utvisningar, Girona: Vitor Reis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 0-1-4

Levante: 1-1-3

Nästa match:

Girona: Athletic Bilbao, borta, 23 september