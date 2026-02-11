Förlust för Stoke City mot Charlton på bortaplan

Seger för Charlton med 1–0 mot Stoke City

Tyreece Campbell matchvinnare för Charlton

Charltons tionde seger

Stoke City räckte inte till mot Charlton på bortaplan i Championship. Matchen på onsdagen slutade 1–0 (0–0) till Charlton.

Tyreece Campbell blev matchhjälte efter 81 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var elfte gången den här säsongen som Charltons målvakter höll nollan.

Portsmouth nästa för Charlton

Charlton har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har två oavgjorda och tre förluster och 2–6 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Charlton på 18:e plats och Stoke City på 14:e plats. Stoke City har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 20 januari låg laget på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Stoke med 3–0.

Nästa motstånd för Stoke City är Leicester. Lagen möts lördag 21 februari 13.30 på Bet365 Stadium.

Charlton–Stoke City 1–0 (0–0)

Championship, The Valley, Charlton

Mål: 1–0 (81) Tyreece Campbell (Lyndon Dykes).

Varningar, Charlton: Matt Godden, Conor Coady. Stoke City: Steven Nzonzi, Million Manhoef, Tatsuki Seko, Sorba Thomas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 2-1-2

Stoke City: 0-2-3

Nästa match:

Stoke City: Leicester City FC, hemma, 21 februari 13.30