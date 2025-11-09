Förlust för Udinese mot Roma med 0–2
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Udinese räckte inte till mot Roma på bortaplan i Serie A. Matchen på söndagen slutade 2–0 (1–0) till Roma.
Roma höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.
Cremonese nästa för Roma
Lorenzo Pellegrini gjorde 1–0 till Roma i minut 42 på straff. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Zeki Celik och ökade ledningen för Roma. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Den 1 februari möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Udinese är Bologna. Lagen möts lördag 22 november 15.00.
Roma–Udinese 2–0 (1–0)
Serie A
Mål: 1–0 (42) Lorenzo Pellegrini, 2–0 (61) Zeki Celik.
Varningar, Roma: Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante. Udinese: Jesper Karlström.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Roma: 3-0-2
Udinese: 2-1-2
Nästa match:
Udinese: Bologna, hemma, 22 november
Den här artikeln handlar om: