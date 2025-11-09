Förlust för Udinese mot Roma med 0–2

Roma-seger med 2–0 mot Udinese

Lorenzo Pellegrini avgjorde för Roma

Roma höll nollan

Udinese räckte inte till mot Roma på bortaplan i Serie A. Matchen på söndagen slutade 2–0 (1–0) till Roma.

Roma höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Cremonese nästa för Roma

Lorenzo Pellegrini gjorde 1–0 till Roma i minut 42 på straff. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Zeki Celik och ökade ledningen för Roma. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Den 1 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Udinese är Bologna. Lagen möts lördag 22 november 15.00.

Roma–Udinese 2–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (42) Lorenzo Pellegrini, 2–0 (61) Zeki Celik.

Varningar, Roma: Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante. Udinese: Jesper Karlström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 3-0-2

Udinese: 2-1-2

Nästa match:

Udinese: Bologna, hemma, 22 november